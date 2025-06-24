الثلاثاء 2025-06-24 08:17 م
 

السفارة الأردنية في الرباط تحتفي بإشهار كتاب يوثق ربع قرن من الشعر الأردني

علم الاردن
علم الاردن
 
الثلاثاء، 24-06-2025 06:38 م

الوكيل الإخباري-    تنظم السفارة الأردنية في المغرب، غدا الأربعاء، حفلًا ثقافيًا لإشهار الكتاب التوثيقي بعنوان "25 عامًا من الشعر الأردني الفصيح في عهد الملك عبد الله الثاني (1999 – 2024)"، بمناسبة احتفالات المملكة بعيد الاستقلال وعيد الجلوس الملكي.

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ويقام الحفل بمقر السفارة الأردنية بالرباط، من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً،
ويأتي هذا الحدث في إطار تسليط الضوء على مسيرة الإبداع الأدبي في الأردن خلال ربع قرن من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني، وما شهده من ازدهار في الساحة الثقافية والشعرية.


ويُعتبر الكتاب ثمرة جهد بحثي قامت به الباحثة المغربية فاطمة بوهراكة، المعروفة بإسهاماتها في توثيق الحركة الشعرية والأدبية في الوطن العربي.

 
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