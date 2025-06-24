السفارة الأردنية في الرباط تحتفي بإشهار كتاب يوثق ربع قرن من الشعر الأردني

ويقام الحفل بمقر السفارة الأردنية بالرباط، من الساعة السادسة مساءً وحتى الثامنة مساءً،
ويأتي هذا الحدث في إطار تسليط الضوء على مسيرة الإبداع الأدبي في الأردن خلال ربع قرن من حكم جلالة الملك عبد الله الثاني، وما شهده من ازدهار في الساحة الثقافية والشعرية.
ويُعتبر الكتاب ثمرة جهد بحثي قامت به الباحثة المغربية فاطمة بوهراكة، المعروفة بإسهاماتها في توثيق الحركة الشعرية والأدبية في الوطن العربي.
-
أخبار متعلقة
-
بنك الملابس الخيري يوزع أكثر من 9 آلاف قطعة في معان
-
مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر المجالي والغزاوي
-
تخريج الفوج الثاني والستين من كلية الأمير فيصل الفنية
-
وزارة الزراعة والتحالف الوطني للأرض يوقعان مذكرة تفاهم
-
تحويل مستحقات بعثات أبناء المعلمين إلى البنوك
-
محافظ إربد يؤكد أهمية تمكين الشباب وتطوير مهاراتهم
-
المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق مسابقة لهواة التصوير
-
إدارة الأزمات يكشف عدد الاصابات والاجسام التي سقطت على المملكة بالاحداث الاخيرة