السبت 2025-06-14 03:25 م
 

السفارة الأردنية في بغداد تنشر أرقام الطوارئ للتواصل مع الجالية

السفارة الأردنية في العراق
السفارة الأردنية في العراق
 
السبت، 14-06-2025 03:14 م
الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأردنية في العراق، اليوم السبت، عن تخصيص أرقام هواتف للتواصل مع أفراد الجالية الأردنية المقيمين في العراق، بهدف تقديم الدعم والمساعدة في الحالات الطارئة.اضافة اعلان


وأكدت السفارة، في بيان، حرصها على سلامة المواطنين الأردنيين وتوفير خدمة تواصل مستدامة معهم، مشيرة إلى أهمية استخدام هذه الأرقام عند الحاجة أو في أي ظرف طارئ.

وفيما يلي أرقام التواصل المخصصة: (القنصل: 07766898840، والخط الساخن – مكتب السفير: 07822099993، والخط الساخن – القسم القنصلي: 07812777667).

ودعت السفارة جميع المواطنين الأردنيين إلى حفظ هذه الأرقام والتواصل عند الضرورة، مؤكدة استمرارها في تقديم الدعم والرعاية للجالية.
 
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