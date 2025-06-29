السفارة الأردنية في قطر: إصدار تأشيرات المرور للسعودية دون مواعيد مسبقة

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأردنية في قطر، اليوم الأحد، أن السفير السعودي في الدوحة أبلغها بإمكانية مراجعة المواطنين الأردنيين لمركز إصدار التأشيرات دون الحاجة لحجز مواعيد مسبقة، وذلك اعتبارا من اليوم.



وقالت السفارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة "X"، إنه جرى تفعيل نظام إصدار التأشيرات "أون لاين".

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