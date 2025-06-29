السفارة الأردنية في قطر: إصدار تأشيرات المرور للسعودية دون مواعيد مسبقة

وقالت السفارة في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة "X"، إنه جرى تفعيل نظام إصدار التأشيرات "أون لاين".
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