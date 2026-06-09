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السفارة الأردنية في لندن تحتفل بالأعياد الوطنية

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السفارة الأردنية في لندن تحتفل بالأعياد الوطنية
 
الثلاثاء، 09-06-2026 10:27 م

الوكيل الإخباري- شاركت موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الاحتفالات التي تنظمها السفارة الأردنية في لندن، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش.

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واحتضنت ساحة "ترافالغار" التاريخية وسط لندن اليوم الثلاثاء، عرضاً موسيقياً تضمن مجموعة من المقطوعات التي عكست الإرث والثقافة الأردنية والمستوى الاحترافي الرفيع للموسيقات.


وحضر الفعالية عدد من أبناء الجالية الأردنية في المملكة المتحدة إلى جانب أصدقاء الأردن من جنسيات مختلفة، في مشهد جسد عمق العلاقات الأردنية البريطانية واعتزاز الأردنيين بمناسباتهم الوطنية.

 
 


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