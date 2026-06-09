السفارة الأردنية في لندن تحتفل بالأعياد الوطنية

واحتضنت ساحة "ترافالغار" التاريخية وسط لندن اليوم الثلاثاء، عرضاً موسيقياً تضمن مجموعة من المقطوعات التي عكست الإرث والثقافة الأردنية والمستوى الاحترافي الرفيع للموسيقات.
وحضر الفعالية عدد من أبناء الجالية الأردنية في المملكة المتحدة إلى جانب أصدقاء الأردن من جنسيات مختلفة، في مشهد جسد عمق العلاقات الأردنية البريطانية واعتزاز الأردنيين بمناسباتهم الوطنية.
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