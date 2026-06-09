السفارة الأردنية في لندن تحتفل بالأعياد الوطنية

الوكيل الإخباري- شاركت موسيقات القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي في الاحتفالات التي تنظمها السفارة الأردنية في لندن، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة وعيد الجلوس الملكي، ويوم الجيش.

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واحتضنت ساحة "ترافالغار" التاريخية وسط لندن اليوم الثلاثاء، عرضاً موسيقياً تضمن مجموعة من المقطوعات التي عكست الإرث والثقافة الأردنية والمستوى الاحترافي الرفيع للموسيقات.