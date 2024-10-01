 
الثلاثاء 2024-10-01 10:02 م
 
 

السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
الثلاثاء، 01-10-2024 08:56 م
الوكيل الإخباري-   حذرت السفارة الأمريكية في عمان رعاياها، بالحفاظ على أعلى درجات الوعي، والبقاء داخل المباني حتى إشعار آخر.اضافة اعلان


وقالت السفارة في نداء لرعاياها، إنّ إيران بدأت بشن هجوم صاروخي على إسرائيل ونظرًا للتوتر الشديد في المنطقة، تظل البيئة الأمنية معقدة ويمكن أن تتغير بسرعة.

وذكّرت المواطنين الأميركيين بالحاجة المستمرة إلى توخي الحذر وتشجعهم على مراقبة الأخبار لمعرفة التطورات العاجلة.

وستستمر السفارة الأميركية في مراجعة الوضع وتقديم معلومات إضافية حسب الحاجة.

ودعت إلى مراقبة وسائل الإعلام المحلية، وكالة الانباء الرسمية للحصول على معلومات، والاتصال بشركة الطيران الخاصة بك مباشرة للحصول على تفاصيل تغيير الرحلة إذا تأثرت رحلات المسافرين.
 
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