السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في الأردن

وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء المملكة البحث عن أماكن آمنة توفر غطاءً وسقفًا، والبقاء داخل المباني، ومتابعة الإعلانات والتنبيهات المحلية الرسمية بشأن تطورات الوضع.
وأكدت السفارة أنها تواصل متابعة المستجدات الأمنية، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة، كما دعت إلى الانتباه للمحيط وتجنب أي أماكن قد تشكل خطرًا.
وشددت على ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران الخاصة بهم في حال تأثر رحلاتهم، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حالات الخطر المباشر
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