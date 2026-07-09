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السفارة الأمريكية تحذر رعاياها في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها
السفارة الأمريكية
 
الخميس، 09-07-2026 02:03 م

الوكيل الإخباري- مجدي الباطية -   أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن إنذارًا أمنيًا حذّرت فيه رعاياها من تقارير تفيد بوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة في الأجواء الأردنية، داعيةً إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية.

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وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين في مختلف أنحاء المملكة البحث عن أماكن آمنة توفر غطاءً وسقفًا، والبقاء داخل المباني، ومتابعة الإعلانات والتنبيهات المحلية الرسمية بشأن تطورات الوضع.


وأكدت السفارة أنها تواصل متابعة المستجدات الأمنية، وستقدم معلومات إضافية عند الحاجة، كما دعت إلى الانتباه للمحيط وتجنب أي أماكن قد تشكل خطرًا.


وشددت على ضرورة تواصل المسافرين مع شركات الطيران الخاصة بهم في حال تأثر رحلاتهم، والاتصال بالشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حالات الخطر المباشر

 
 


gnews

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