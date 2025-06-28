السفارة الأمريكية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

ونشرت السفارة صورة على حساباتها الرسمية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارتهما للبيت الأبيض في شهر شباط الماضي.
وأرفقت السفارة الصورة بتعليق جاء فيه: "تتمنى السفارة الأمريكية في الأردن لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عيد ميلاد سعيد!"
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