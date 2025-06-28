السفارة الأمريكية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

11:37 ص

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الوكيل الإخباري- هنأت السفارة الأمريكية في عمّان، اليوم السبت، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 31، والذي يصادف اليوم، 28 حزيران. اضافة اعلان





ونشرت السفارة صورة على حساباتها الرسمية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارتهما للبيت الأبيض في شهر شباط الماضي.



وأرفقت السفارة الصورة بتعليق جاء فيه: "تتمنى السفارة الأمريكية في الأردن لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عيد ميلاد سعيد!"