السبت 2025-06-28 03:04 م
 

السفارة الأمريكية تهنئ ولي العهد بعيد ميلاده

ل
الصورة التي نشرتها السفارة الأمريكية
 
السبت، 28-06-2025 11:37 ص
الوكيل الإخباري- هنأت السفارة الأمريكية في عمّان، اليوم السبت، سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بمناسبة عيد ميلاده الـ 31، والذي يصادف اليوم، 28 حزيران.اضافة اعلان


ونشرت السفارة صورة على حساباتها الرسمية تجمع جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارتهما للبيت الأبيض في شهر شباط الماضي.

وأرفقت السفارة الصورة بتعليق جاء فيه: "تتمنى السفارة الأمريكية في الأردن لولي العهد سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني عيد ميلاد سعيد!"
 
gnews

أحدث الأخبار

للا

فن ومشاهير بعد 15 عاماً من الغياب.. تيسير فهمي تكشف حقيقة اعتزالها الفن

ب

أخبار محلية الأمن: ضبط 4 متورطين بسرقة إحدى الشركات في العاصمة ​

غت

منوعات صيف 2025 قد يكون بين الأشد حرارة في تاريخ الشرق الأوسط

ا

أخبار محلية ليلة بهيجة في الزرقاء.. "صيف الأردن" يضيء الزرقاء بفرح جماهيري

ل

أخبار محلية يوم طبي مجاني في نادي معلمي الطفيلة غدا الأحد

ل

أخبار محلية اختتام فعاليات "شهر الموسيقى" بحفل للموسيقار طلال أبو الراغب

ا

اقتصاد محلي بورصة عمان تطلق تطبيقها الجديد "Boursa" للأجهزة المحمولة

لىل

منوعات كارثة في هذا البلد.. صيد للأسماك يتحوّل إلى مأساة (فيديو)



 
 





الأكثر مشاهدة