الخميس 2026-06-11 08:31 ص

السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيهاً أمنياً لرعاياها

السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيهاً أمنياً لرعاياها
السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيهاً أمنياً لرعاياها
 
الخميس، 11-06-2026 07:13 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت السفارة الأمريكية في الأردن تنبيهًا أمنيًا لرعاياها في مختلف أنحاء المملكة، بعد ورود تقارير تفيد بوجود صواريخ أو طائرات مسيّرة أو مقذوفات تعبر الأجواء الأردنية.اضافة اعلان


ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى الاحتماء فورًا، في أماكن مغطاة والبقاء داخل المباني، مع متابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية إلى حين اتضاح المستجدات الأمنية.

وأكدت السفارة أنها تواصل تقييم الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها ستوفر معلومات إضافية وتحديثات أمنية عند الحاجة.

كما أوصت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المعلومات المحدثة، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية، إضافة إلى ضرورة توخي الحيطة والانتباه للمحيط والإبلاغ عن أي طارئ.

وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حال وجود خطر مباشر أو حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري.
 
 


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