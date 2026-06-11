السفارة الأمريكية في الأردن تصدر تنبيهاً أمنياً لرعاياها

ودعت السفارة المواطنين الأميركيين إلى الاحتماء فورًا، في أماكن مغطاة والبقاء داخل المباني، مع متابعة الإعلانات والتنبيهات الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية إلى حين اتضاح المستجدات الأمنية.
وأكدت السفارة أنها تواصل تقييم الوضع عن كثب، مشيرة إلى أنها ستوفر معلومات إضافية وتحديثات أمنية عند الحاجة.
كما أوصت السفارة بمتابعة وسائل الإعلام المحلية للحصول على المعلومات المحدثة، والتواصل مباشرة مع شركات الطيران في حال تأثر الرحلات الجوية، إضافة إلى ضرورة توخي الحيطة والانتباه للمحيط والإبلاغ عن أي طارئ.
وأشارت إلى أنه يمكن التواصل مع الشرطة الأردنية عبر الرقم 911 في حال وجود خطر مباشر أو حالة طارئة تستدعي التدخل الفوري.
-
أخبار متعلقة
-
انطلاق أعمال قمة الجمعية الدولية للمؤتمرات في البحر الميت
-
الأردن يرسل مخبزا متنقلا إلى لبنان
-
الصحة تزود مستشفى الأميرة راية الحكومي بجهازي غسيل كلى
-
عمليتان نوعيتان بمستشفى المفرق الحكومي
-
اللجنة المؤقتة للفيصلي توزع المناصب الإدارية
-
بحث إنشاء سوق خضار مركزي في لواء الحسينية
-
وزير العمل: نسعى لرفع مشاركة الإناث بالعملية الإنتاجية إلى 30%
-
وزارة الشباب تخصص 60 مركزا شبابيا لمتابعة كأس العالم