الإثنين 2025-06-30 01:44 م
 

السفارة الأمريكية في عمّان تطلب من الأردنيين المتقدمين لتأشيرات (F) و(M) و(J) جعل حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي عامة

ل
أرشيفية
 
الإثنين، 30-06-2025 12:27 م

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمان، اليوم الإثنين، عن تحديثات مهمة للمتقدمين للحصول على تأشيرات غير المهاجرين من الفئات (F)، (M)، (J).

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وأشار إعلان السفارة المنشور على صفحتها على "فيسبوك" انه واعتباراً من تاريخه بات مطلوبًا من جميع المتقدّمين ضمن هذه الفئات ضبط إعدادات الخصوصية في حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي وتحويلها إلى وضع "عام" (Public).


وقالت السفارة ان هذا الاجراء يأتي لغايات تسهيل إجراءات التدقيق اللازمة للتحقق من الهوية وتقييم الأهلية للسماح بدخول الولايات المتحدة الامريكية .

يشار الى أن تأشيرة F  هي تأشيرة مخصصة للطلاب الذي يريدون الالتحاق بإحدى المدارس او الجامعات في الولايات المتحدة الامريكية ، أما تأشيرة M  هي مخصصة للطلاب بالتخصصات المهنية ، اما تأشيرة  J هي تأشيرة المشاركين في برامج التدريب والتبادل الثقافي  الاكاديمي والمهني.

 


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