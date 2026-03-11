الأربعاء 2026-03-11 12:43 م

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها
السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها
 
الأربعاء، 11-03-2026 11:24 ص
الوكيل الإخباري-   أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان إنذاراً أمنياً جديداً لمواطني الولايات المتحدة المقيمين في الأردن، دعتهم فيه إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع عن كثب وتعمل على تزويد المواطنين الأمريكيين بالمعلومات المحدثة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن سلامتهم.اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيان لها، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية توفر خيارات لمساعدة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات محتملة في اللحظة الأخيرة.

وأكدت السفارة أن الرحلات التجارية ما تزال تعمل من مطار الملكة علياء الدولي، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التفكير بجدية في مغادرة المنطقة عبر هذه الرحلات إذا كانوا يرون أن ذلك آمناً بالنسبة لهم، مع إمكانية حجز التذاكر عبر مواقع شركات الطيران أو من خلال وكلاء السفر.

وأشار البيان إلى أن عدداً من المعابر الحدودية البرية ما يزال مفتوحاً، منها جسر الملك حسين، ومعبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن، إضافة إلى معبر جابر الحدودي، فضلاً عن المعابر الحدودية مع المملكة العربية السعودية، التي تعمل على مدار الساعة.

كما لفتت السفارة إلى استمرار خدمات العبارات البحرية بين العقبة ومصر، ما يتيح خياراً إضافياً للمغادرة عبر البحر للراغبين في ذلك.

وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 3 آذار الجاري بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الطارئين وأفراد أسرهم من الأردن بسبب ما وصفته بتهديد الصراع المسلح، مشيراً إلى أن السفارة علّقت جميع الخدمات القنصلية الروتينية في الوقت الحالي.

ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من بينها الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء، والتأكد من جاهزية وثائق السفر، وتحديد أماكن آمنة داخل المساكن أو المباني، إضافة إلى الاحتفاظ بإمدادات كافية من الغذاء والمياه والأدوية والمواد الأساسية.

وأوضحت أن المواطنين الأمريكيين في الأردن يمكنهم طلب المساعدة عبر البريد الإلكتروني المخصص للشؤون القنصلية في السفارة، أو من خلال التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية عبر الأرقام المعلنة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة

عربي ودولي البحرين تنقل طائرات من مطارها الدولي إلى مطارات بديلة

و

شؤون برلمانية منح 3 دقائق لكل نائب خلال مناقشة تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024

أطعمة مجمدة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر

منوعات أطعمة ينصح بالاحتفاظ بها دائماً في الفريزر.. تعرف عليها

و

شؤون برلمانية النواب الغائبين عن جلسة الأربعاء - أسماء

الأردن يصدر بياناً عاجلاً حول ما يجري في المسجد الأقصى

أخبار محلية الأردن يصدر بياناً عاجلاً حول ما يجري في المسجد الأقصى

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسات حديثة أن الفلفل الحار لا يقتصر دوره على إضافة النكهة للطعام فقط، بل قد يقدم فوائد صحية متعددة، خصوصاً لصحة القلب والدورة الدموية، وفقاً لتقارير صحية متعددة.

طب وصحة فوائد الفلفل الحار على صحة القلب!

كيف يتأثر العالم بإغلاق مضيق هرمز .. تقرير يكشف حجم الكارثة

عربي ودولي كيف يتأثر العالم بإغلاق مضيق هرمز .. تقرير يكشف حجم الكارثة

لا تتخلص منها! 5 استخدامات ذكية تمنح ساعتك القديمة حياة ثانية

منوعات لا تتخلص منها! 5 استخدامات ذكية تمنح ساعتك القديمة حياة ثانية



 






الأكثر مشاهدة