السفارة الأمريكية في عمان تطلق تحذيراً هاماً لرعاياها

أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان إنذاراً أمنياً جديداً لمواطني الولايات المتحدة المقيمين في الأردن، دعتهم فيه إلى توخي الحيطة والحذر في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة، مؤكدة أنها تتابع الأوضاع عن كثب وتعمل على تزويد المواطنين الأمريكيين بالمعلومات المحدثة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن سلامتهم.





وقالت السفارة في بيان لها، الأربعاء، إن وزارة الخارجية الأمريكية توفر خيارات لمساعدة المواطنين الأمريكيين الراغبين في مغادرة الشرق الأوسط، داعية إياهم إلى متابعة رسائل البريد الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات محتملة في اللحظة الأخيرة.



وأكدت السفارة أن الرحلات التجارية ما تزال تعمل من مطار الملكة علياء الدولي، داعية المواطنين الأمريكيين إلى التفكير بجدية في مغادرة المنطقة عبر هذه الرحلات إذا كانوا يرون أن ذلك آمناً بالنسبة لهم، مع إمكانية حجز التذاكر عبر مواقع شركات الطيران أو من خلال وكلاء السفر.



وأشار البيان إلى أن عدداً من المعابر الحدودية البرية ما يزال مفتوحاً، منها جسر الملك حسين، ومعبر وادي عربة، ومعبر وادي الأردن، إضافة إلى معبر جابر الحدودي، فضلاً عن المعابر الحدودية مع المملكة العربية السعودية، التي تعمل على مدار الساعة.



كما لفتت السفارة إلى استمرار خدمات العبارات البحرية بين العقبة ومصر، ما يتيح خياراً إضافياً للمغادرة عبر البحر للراغبين في ذلك.



وأوضح البيان أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أمرت في 3 آذار الجاري بمغادرة الموظفين الحكوميين غير الطارئين وأفراد أسرهم من الأردن بسبب ما وصفته بتهديد الصراع المسلح، مشيراً إلى أن السفارة علّقت جميع الخدمات القنصلية الروتينية في الوقت الحالي.



ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات الاحترازية، من بينها الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء، والتأكد من جاهزية وثائق السفر، وتحديد أماكن آمنة داخل المساكن أو المباني، إضافة إلى الاحتفاظ بإمدادات كافية من الغذاء والمياه والأدوية والمواد الأساسية.



وأوضحت أن المواطنين الأمريكيين في الأردن يمكنهم طلب المساعدة عبر البريد الإلكتروني المخصص للشؤون القنصلية في السفارة، أو من خلال التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية عبر الأرقام المعلنة.





