السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها

10:51 ص

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان، الأحد، تنبيهًا أمنيًا جديدًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين الموجودين في الأردن إلى متابعة التطورات الأمنية في المنطقة، والنظر في خيارات المغادرة المتاحة من الشرق الأوسط في ظل التصعيد الإقليمي الحالي.





وأوضحت السفارة في بيان صدر بتاريخ 8 آذار 2026 أن الحكومة الأمريكية تضع سلامة مواطنيها في مقدمة أولوياتها، مؤكدة أنها تعمل على توفير خيارات لمساعدة الأمريكيين الراغبين في مغادرة المنطقة، مع الاستمرار في متابعة الأوضاع عن كثب وتزويد المواطنين بالمعلومات والتحديثات اللازمة لاتخاذ قرارات مناسبة بشأن سلامتهم.



ودعت السفارة المواطنين الأمريكيين إلى متابعة بريدهم الإلكتروني للحصول على أي تحديثات أو تغييرات محتملة، والالتزام بتعليمات السلطات المحلية، والبقاء على درجة عالية من اليقظة في ظل الأوضاع الراهنة في المنطقة.



وأشارت إلى أن الرحلات الجوية التجارية ما تزال تعمل عبر مطار الملكة علياء الدولي، داعية المواطنين الأمريكيين إلى النظر في إمكانية المغادرة عبر هذه الرحلات إذا رأوا أن ذلك مناسب وآمن لهم، مع متابعة مواقع شركات الطيران أو التواصل مع وكلاء السفر لمعرفة مواعيد الرحلات وتوافر التذاكر.



كما أوضحت السفارة أن عددًا من المعابر الحدودية البرية ما تزال تعمل، من بينها جسر الملك حسين/اللنبي، ومعبر وادي عربة، ومعبر جابر الحدودي مع سوريا، إضافة إلى المعابر الحدودية مع المملكة العربية السعودية التي تعمل على مدار الساعة، إلى جانب خدمات العبارات بين مدينة العقبة ومصر للراغبين في المغادرة عبر البحر.



وأكدت السفارة أن وزارة الخارجية الأمريكية كانت قد أصدرت في الثالث من آذار قرارًا يقضي بمغادرة الموظفين غير الأساسيين في السفارة وأفراد عائلاتهم الأردن بسبب التوترات المرتبطة بالصراع في المنطقة.



وأعلنت السفارة في الوقت ذاته تعليق جميع الخدمات القنصلية الروتينية في عمّان، داعية المواطنين الأمريكيين في حالات الطوارئ إلى التواصل عبر البريد الإلكتروني المخصص للخدمات القنصلية.



ونصحت السفارة المواطنين الأمريكيين باتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية، من بينها الحفاظ على التواصل مع العائلة والأصدقاء، والاحتفاظ بوثائق السفر في مكان يسهل الوصول إليه، وتوفير إمدادات كافية من الغذاء والماء والأدوية، إضافة إلى متابعة وسائل الإعلام الرسمية للحصول على التعليمات والتوجيهات في حال وقوع أي طارئ.







