السفارة الأمريكية في عمّان تُعلن عن نسخة جديدة من برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP)

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في عمّان عن إطلاق نسخة جديدة من برنامج التسجيل الذكي للمسافر (STEP).

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وقالت السفارة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الاثنين، إنه للاستمرار في تلقي التنبيهات الأمنية من السفارة الأمريكية في الأردن، يجب إعادة التسجيل قبل 15 تشرين ثاني المقبل عبر http://step.state.gov.

وأضافت أن التسجيل يتيح للمستفيد تلقي تنبيهات مخصصة عبر البريد الإلكتروني لرحلاته بالإضافة إلى تسجيل رحلات أو مواقع متعددة في وقت واحد والبقاء على اطلاع واتصال في حالات الطوارئ.