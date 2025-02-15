السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، "سوف تغلق السفارة الأمريكية في عمان يوم الأحد، 16 شباط، بمناسبة يوم الرؤساء وتعاود فتح أبوابها مجددًا يوم الاثنين، 17 شباط".
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