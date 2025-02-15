 
السبت 2025-02-15 07:55 م
 

السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

السفارة الأمريكية في عمان
السفارة الأمريكية
السبت، 15-02-2025 07:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، عن إغلاق ابوابها يوم غد الأحد، على أن تعاود فتحها مجددا يوم بعد غد الاثنين.اضافة اعلان


وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، "سوف تغلق السفارة الأمريكية في عمان يوم الأحد، 16 شباط، بمناسبة يوم الرؤساء وتعاود فتح أبوابها مجددًا يوم الاثنين، 17 شباط".
 
gnews

أحدث الأخبار

السفارة الأمريكية في عمان

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

نتنياهو

عربي ودولي أكسيوس: نتنياهو سيعقد مشاورات هاتفية

البنك المركزي الأردني

اقتصاد محلي قرابة 26 مليار دولار العملات الأجنبية التي دخلت الأردن العام الماضي

علم روسيا

عربي ودولي روسيا تشكر حماس بعد الإفراج عن الأسير تروفانوف

ارشيفية

فلسطين سرايا القدس: المقاومة أكدت حسن معاملة الأسرى لديها

غزة

فلسطين مصر: اتصالات مكثفة لتشكيل لجنة للإشراف على إغاثة وإعادة إعمار غزة

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية وفد فرنسي يزور العقبة للإطلاع على واقعها السياحي والفرص الاستثمارية

وزارة التربية والتعليم

أخبار محلية انطلاق مؤتمر حول التعليم القائم على الابتكار والتكنولوجيا



 




الأكثر مشاهدة