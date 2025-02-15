السفارة الأمريكية في عمّان تغلق ابوابها الاحد

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الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأمريكية في الأردن، عن إغلاق ابوابها يوم غد الأحد، على أن تعاود فتحها مجددا يوم بعد غد الاثنين. اضافة اعلان





وقالت السفارة في منشور عبر فيسبوك، "سوف تغلق السفارة الأمريكية في عمان يوم الأحد، 16 شباط، بمناسبة يوم الرؤساء وتعاود فتح أبوابها مجددًا يوم الاثنين، 17 شباط".