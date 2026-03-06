الجمعة 2026-03-06 02:46 م

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها
السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها
 
الجمعة، 06-03-2026 02:00 م
الوكيل الإخباري-   أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان، الجمعة، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الأردن إلى متابعة التطورات الأمنية والنظر في خيارات المغادرة المتاحة من المنطقة.اضافة اعلان


وأوضحت السفارة أن مطار الملكة علياء الدولي لا يزال يعمل وتُسير منه رحلات يومية، كما أن المعابر الحدودية البرية مع الدول المجاورة مفتوحة وفق ساعات عمل محددة.

ودعت السفارة من لا يخطط للمغادرة إلى الاستعداد للبقاء في مكان آمن داخل منازلهم أو مبانٍ آمنة، والتأكد من توفر الطعام والماء والأدوية والمستلزمات الأساسية، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية.

كما حثّت المواطنين الأمريكيين على تجنّب التجمعات والاحتجاجات والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.

وأكدت أن الحكومة الأمريكية على أتم الاستعداد لمساعدة الأمريكيين على العودة إلى ديارهم سالمين من الشرق الأوسط.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

عربي ودولي الرئيس الإيراني: بعض الدول بدأت جهودًا للوساطة

صافرات الإنذار تدوي في المملكة

أخبار محلية صافرات الإنذار تدوي في المملكة

تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسواق ومال تراجع احتمالات خفض أسعار الفائدة في بريطانيا مع تصاعد مخاوف التضخم

أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

أسواق ومال أسعار النفط تصعد وبرميل "برنت" يسجل أعلى مستوى منذ 5 يوليو 2024

السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

عربي ودولي دوي انفجارات في تل أبيب بعد رصد صواريخ أطلقت من إيران

السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

عربي ودولي السيسي يوجه تحذيرًا للمتلاعبين بالأسعار

شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى

عربي ودولي شركة ميرسك للشحن البحري تعلّق مؤقتًا رحلاتها بين الشرق الأوسط وكلٍّ من أوروبا والشرق الأقصى



 






الأكثر مشاهدة