السفارة الأمريكية في عمان توجه رسالة هامة لمواطنيها

02:00 م

الوكيل الإخباري- أصدرت السفارة الأمريكية في عمّان، الجمعة، تنبيهًا أمنيًا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الأردن إلى متابعة التطورات الأمنية والنظر في خيارات المغادرة المتاحة من المنطقة. اضافة اعلان





وأوضحت السفارة أن مطار الملكة علياء الدولي لا يزال يعمل وتُسير منه رحلات يومية، كما أن المعابر الحدودية البرية مع الدول المجاورة مفتوحة وفق ساعات عمل محددة.



ودعت السفارة من لا يخطط للمغادرة إلى الاستعداد للبقاء في مكان آمن داخل منازلهم أو مبانٍ آمنة، والتأكد من توفر الطعام والماء والأدوية والمستلزمات الأساسية، مع متابعة وسائل الإعلام المحلية والالتزام بتعليمات الجهات الرسمية.



كما حثّت المواطنين الأمريكيين على تجنّب التجمعات والاحتجاجات والتواصل مع السفارة في حالات الطوارئ.



وأكدت أن الحكومة الأمريكية على أتم الاستعداد لمساعدة الأمريكيين على العودة إلى ديارهم سالمين من الشرق الأوسط.





