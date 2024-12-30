السفارة الأمريكية في عمان: فقدت أمريكا اليوم قائداً استثنائياً ورجل دولة

وكتبت السفارة عبر حسابها على منصة "X" : "فقدت أمريكا والعالم قائداً استثنائياً، ورجل دولة، وإنساناً عظيماً" ، حيث نشرت السفارة صورة للرئيس الراحل كارتر برفقة جلالة الملك الحسين بن طلال طيب الله ثراه أمام البيت الأبيض في إحدى زيارات جلالته للولايات المتحدة الأمريكية .
وأعلن مركز كارتر وفاة الرئيس التاسع والثلاثين للولايات المتحدة، الذي دخل دار رعاية المحتضرين منذ أكثر من عام، مساء الأحد، محاطًا بعائلته عن عمر ناهز الـ 100 عام .
وشغل كارتر منصب الرئيس الأمريكي من عام 1977 إلى 1981 ، وفي عام 1982، أنشأ كارتر مركز كارتر لتعزيز حقوق الإنسان وتوسيعها ، وفي عام 2002، حصل على جائزة نوبل للسلام لعمله في تأسيس المركز .
اليوم، فقدت أمريكا والعالم قائداً استثنائياً، ورجل دولة، وإنساناً عظيماً. pic.twitter.com/mH12X1SMJG— U.S. Embassy Jordan (@USEmbassyJordan) December 30, 2024
-
أخبار متعلقة
-
المفرق: البدء بصيانة وإعادة تأهيل خطوط المياه في قضاء حوشا
-
صندوق الزكاة يقر كسوة الشتاء للأسر والأيتام المستفيدين
-
سلطة وادي الأردن تحذر من تشكل السيول
-
دهس فتى في الـ 14 من عمره في دير علا
-
السير تحذر من ارتفاع منسوب المياه على هذا الطريق في عمان
-
35 ألف طالب وطالبة يتقدمون لتكميلية التوجيهي اليوم الاثنين
-
زراعة الكورة توصي بتدابير وقائية للمزارعين خلال المنخفض الجوي
-
حملة لزراعة أشجار الزينة في الكرك