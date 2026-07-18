السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

وقالت السفارة في بيان لها، إن الوضع الأمني لا يزال معقدا، داعية الأمريكيين المسافرين إلى المنطقة أو عبرها إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من استمرار رحلاتهم وعدم تأثرها بالتطورات الأمنية.
كما أوصت السفارة مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الأردن، وإعادة النظر كذلك في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، مشددة على ضرورة تجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن.
وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتيح تلقي التحديثات الأمنية بشكل مباشر ويسهّل التواصل معهم في حالات الطوارئ.
-
أخبار متعلقة
-
اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات
-
بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق
-
وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس
-
ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد
-
"التربية": 292 مخالفة خلال امتحانات "التوجيهي"
-
القوات المسلحة الأردنية: اعتراض وإسقاط أربع طائرات مسيّرة
-
وفد عسكري أردني يزور وحدة الطائرات العمودية الكونغو/2
-
445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر