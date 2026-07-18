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السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها
السفارة الأمريكية
 
السبت، 18-07-2026 02:27 م

الوكيل الإخباري-   أصدرت السفارة الأمريكية في عمان، تنبيها أمنيا جديدا دعت فيه المواطنين الأمريكيين في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط إلى توخي الحذر ومتابعة الأخبار للاطلاع على آخر المستجدات في ظل التوترات التي تشهدها المنطقة واحتمالية حدوث تصعيد غير متوقع.

وقالت السفارة في بيان لها، إن الوضع الأمني لا يزال معقدا، داعية الأمريكيين المسافرين إلى المنطقة أو عبرها إلى التواصل مع شركات الطيران للتأكد من استمرار رحلاتهم وعدم تأثرها بالتطورات الأمنية.

كما أوصت السفارة مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى الأردن، وإعادة النظر كذلك في السفر إلى منطقة الشرق الأوسط أو عبرها، مشددة على ضرورة تجنب السفر إلى القواعد العسكرية في الأردن.

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كما حثت الأمريكيين على التواصل المباشر مع شركات الطيران في حال تأثرت رحلاتهم، وتوخي الحذر في الأماكن العامة المرتبطة بالولايات المتحدة، والمحافظة على الهدوء واليقظة.

وطلبت السفارة من المواطنين الأمريكيين التسجيل في برنامج تسجيل المسافرين الذكي (STEP) التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، والذي يتيح تلقي التحديثات الأمنية بشكل مباشر ويسهّل التواصل معهم في حالات الطوارئ.

 
 


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