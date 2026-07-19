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السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها من التوجه إلى مطار وميناء العقبة

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها
السفارة الأمريكية
 
الأحد، 19-07-2026 01:14 م
الوكيل الإخباري-    أصدرت السفارة الأميركية في الأردن، الأحد، إشعاراً أمنياً دعت فيه مواطنيها إلى تجنب التوجه إلى مطار العقبة الدولي وميناء العقبة، في ظل التطورات الأمنية الإقليمية.اضافة اعلان


وأكدت السفارة أن التنبيه يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية لمتابعة المستجدات، وحثت رعاياها على الالتزام بالتوجيهات الأمنية الصادرة عنها.
 
 


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