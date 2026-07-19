السفارة الأميركية في الأردن تحذر رعاياها من التوجه إلى مطار وميناء العقبة

وأكدت السفارة أن التنبيه يأتي ضمن إجراءاتها الاحترازية لمتابعة المستجدات، وحثت رعاياها على الالتزام بالتوجيهات الأمنية الصادرة عنها.
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