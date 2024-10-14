السفارة الأميركية في الأردن تفتح برنامج الهجرة - رابط التقديم

وقالت السفارة في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن البرنامج يتيح للأشخاص من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات الأهلية، فرصة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.
ودعت الراغبين بالتسجيل في البرنامج إلى تقديم طلب عبر الموقع (dvprogram.state.gov).
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