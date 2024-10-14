السفارة الأميركية في الأردن تفتح برنامج الهجرة - رابط التقديم

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في الأردن عن فتح باب التسجيل لبرنامج تأشيرة الهجرة المتنوعة لعام 2026 حتى 5 تشرين الثاني المقبل.



وقالت السفارة في إدراج لها عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، اليوم الاثنين، إن البرنامج يتيح للأشخاص من البلدان ذات معدلات الهجرة المنخفضة إلى الولايات المتحدة، والذين يستوفون متطلبات الأهلية، فرصة التقدم بطلب للحصول على تأشيرة الهجرة إلى الولايات المتحدة.

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