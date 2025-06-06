السفارة الأميركية في الأردن تهنئ المنتخب للتأهل لكأس العالم

الوكيل الإخباري- هنأت السفارة الأميركية في عمّان الشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العُماني 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات المونديال.

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