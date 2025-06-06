السفارة الأميركية في الأردن تهنئ المنتخب للتأهل لكأس العالم

ورفع النشامى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 19 نقطة، والتي تغلبت بدورها على العراق الذي استقر ثالثا بـ 12 نقطة، ثم عُمان بـ 10، فلسطين 9، والكويت 5.
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