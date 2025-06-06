الجمعة 2025-06-06 12:59 ص
 

السفارة الأميركية في الأردن تهنئ المنتخب للتأهل لكأس العالم

لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
لاعبو المنتخب الوطني لكرة القدم
 
الجمعة، 06-06-2025 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   هنأت السفارة الأميركية في عمّان الشعب الأردني بمناسبة تأهل المنتخب الوطني لكرة القدم، إلى نهائيات كأس العالم 2026 للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على نظيره العُماني 3-0، في المباراة التي أقيمت مساء الخميس 5 حزيران، على ستاد مجمع قابوس الدولي، ضمن منافسات الدور الثالث من تصفيات المونديال.

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ورفع النشامى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 19 نقطة، والتي تغلبت بدورها على العراق الذي استقر ثالثا بـ 12 نقطة، ثم عُمان بـ 10، فلسطين 9، والكويت 5.

ورفع النشامى رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني للمجموعة خلف كوريا الجنوبية المتصدر بـ 19 نقطة، والتي تغلبت بدورها على العراق الذي استقر ثالثا بـ 12 نقطة، ثم عُمان بـ 10، فلسطين 9، والكويت 5.

 
gnews

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