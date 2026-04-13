الثلاثاء 2026-04-14 01:56 ص

السفارة الأميركية في عمّان تعلن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين

السفارة الأميركية
الإثنين، 13-04-2026 11:20 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة الأميركية في عمّان، الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين.

وقالت السفارة عبر منصة "إكس" إنها ستقدم خدمات قنصلية حضورية محدودة للمواطنين الأميركيين، وذلك من خلال مواعيد مسبقة.


وأضافت بأنه على المواطنين الأميركيين الراغبين في الحصول على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].


وحثت السفارة جميع الأميركيين على توخي الحيطة، واتباع تعليمات السلطات المحلية، ومراجعة أحدث الإرشادات الصادرة عن السفارة.

 
 


