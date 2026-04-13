السفارة الأميركية في عمّان تعلن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الأميركية في عمّان، الاثنين، عن استئناف بعض خدماتها القنصلية للأميركيين.

وقالت السفارة عبر منصة "إكس" إنها ستقدم خدمات قنصلية حضورية محدودة للمواطنين الأميركيين، وذلك من خلال مواعيد مسبقة.



وأضافت بأنه على المواطنين الأميركيين الراغبين في الحصول على الخدمة التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].