السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد الوطني

وألقى السفير الإندونيسي آدي بادمو سارونو، كلمة خلال الحفل، أكد خلالها عمق العلاقات بين الأردن وإندونيسيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية الأردن كوجهة سياحية للإندونيسيين والحضور المتزايد للمنتجات الإندونيسية في الأسواق الأردنية.
وأشار إلى تزايد أعداد الطلاب الإندونيسيين الذين يتابعون تعليمهم العالي في الأردن، إذ يوجد أكثر من 1000 طالب مسجل حاليا في الجامعات الأردنية.
وأشاد السفير سارونو بتضامن الأردن مع فلسطين، مشيرا إلى تعاون البلدين في إطار منظمة التعاون الإسلامي ومجموعة الاتصال التابعة لجامعة الدول العربية، خاصة في الجهود الرامية إلى تحقيق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية.
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