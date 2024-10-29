السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد الوطني

الوكيل الإخباري - أقامت السفارة الإندونيسية في عمان، مساء أمس الاثنين، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ79 لاستقلال إندونيسيا، بحضور وزيرة الدولة للشؤون الخارجية، نانسي نمروقة وعدد من المسؤولين والدبلوماسيين والصحفيين.

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وألقى السفير الإندونيسي آدي بادمو سارونو، كلمة خلال الحفل، أكد خلالها عمق العلاقات بين الأردن وإندونيسيا في مختلف المجالات، مشيرا إلى أهمية الأردن كوجهة سياحية للإندونيسيين والحضور المتزايد للمنتجات الإندونيسية في الأسواق الأردنية.



وأشار إلى تزايد أعداد الطلاب الإندونيسيين الذين يتابعون تعليمهم العالي في الأردن، إذ يوجد أكثر من 1000 طالب مسجل حاليا في الجامعات الأردنية.