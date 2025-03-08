 
السبت 2025-03-08 04:13 م
 

السفارة البريطانية تعلن الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
السبت، 08-03-2025 03:56 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة البريطانية في عمان، اسمي الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"، احتفالا باليوم الدولي للمرأة.

اضافة اعلان


وقالت السفارة في بيان، إن الطالبتين مروى العدوان ورهف أبو ميالة فازتا في المسابقة بعد منافسة عالية من المشاركات.


وأضاف البيان أن هذه المبادرة توفر فرصة رائعة للفتيات الشابات لتجربة العمل الدبلوماسي والمناصرة، واكتساب مهارات القيادة في نفس الوقت، وتتيح فرصة للفائزات لمرافقة السفير البريطاني ونائبه وفريق القيادة النسائية في السفارة في عملهم ليوم واحد.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري - سلطة وادي الأردن

أخبار محلية وزارة المياه: تخزين السدود ما زال دون المستويات المعتادة

اف

طب وصحة هل الحليب مع التمر آمن لمرضى السكري في رمضان؟

صورة عامة للعاصمة عمان

أخبار محلية السفارة البريطانية تعلن الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

العيسوي

أخبار محلية الديوان الملكي يعزي عشيرة أبو رمان

علم لبنان

عربي ودولي شهيد وجريح في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

سؤ

فن ومشاهير المداح 5 الحلقة 8: الملك الأحمر يواصل خططه ضد صابر المداح

ر

طب وصحة طرق فعّالة للتغلب على جفاف العين في رمضان

عطلة

أخبار محلية بلاغ مرتقب بعطلة رسمية في الاردن



 
 



 

الأكثر مشاهدة