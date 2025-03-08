السفارة البريطانية تعلن الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

وقالت السفارة في بيان، إن الطالبتين مروى العدوان ورهف أبو ميالة فازتا في المسابقة بعد منافسة عالية من المشاركات.
وأضاف البيان أن هذه المبادرة توفر فرصة رائعة للفتيات الشابات لتجربة العمل الدبلوماسي والمناصرة، واكتساب مهارات القيادة في نفس الوقت، وتتيح فرصة للفائزات لمرافقة السفير البريطاني ونائبه وفريق القيادة النسائية في السفارة في عملهم ليوم واحد.
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