السفارة البريطانية تعلن الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة البريطانية في عمان، اسمي الفائزتين في مسابقة "سفيرة ليوم واحد"، احتفالا باليوم الدولي للمرأة.

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وقالت السفارة في بيان، إن الطالبتين مروى العدوان ورهف أبو ميالة فازتا في المسابقة بعد منافسة عالية من المشاركات.