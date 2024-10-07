السفارة السعودية تطلق ٦ تحذيرات لرعاياها في الأردن

الوكيل الإخباري- قدمت السفارة السعودية في الأردن إرشادات هامة لرعاياها المقيمين في الأردن أو القادمين للزيارة.

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ونوهت السفارة في ادراج على صفحتها على منصة" إكس ": أنه في حال وقوع حادث مروري أثناء التواجد في الأردن، يجب عدم مغادرة موقع الحادث إلا بعد فتح محضر بالحادث، وذلك لتجنب الوقوع في قضية التهرب من مكان الحادث، مما قد يؤدي إلى ترحيل المواطن السعودي وإعادته إلى بلاده.



كما أكدت السفارة أنه في حال دخول مركبة المواطن السعودي إلى الأردن، فلا يجوز قيادتها إلا من قبل صاحبها أو بعد إدراج اسم سائق آخر من قبل الجمارك الأردنية على ورقة الإدخال، وذلك لتجنب الغرامة التي تبلغ 200 دينار أردني.



ونبهت السفارة إلى ضرورة تجنب القيادة بعكس الاتجاه المخصص للمركبة ، حيث ستترتب مخالفة مرورية وحجز المركبة لمدة 14 يومًا في حال المخالفة.



كما أكدت على عدم القيادة بدون رخصة قيادة، مما قد يؤدي ذلك إلى حجز المركبة.



وأضافت أنه في حال دخول مركبة المواطن السعودي بشكل متكرر خلال فترات قصيرة تحددها الجمارك الأردنية، يتم فرض غرامة قدرها 50 دينارًا للمنفذ الأردني.



ولفتت السفارة إلى أنه يمنع دخول مركبة المواطن السعودي إلى الأردن الذي قام بتغيير سعة حجم تنك البنزين ، وإلا ستترتب غرامة مالية بهذا الشأن.