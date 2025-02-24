السفارة السعودية في عمان تحتفل بيوم التأسيس

وأشاد القائم بالأعمال بالإنابة محمد بن حسن مونس، بالعلاقات الأخوية التي تمتد لعدة عقود بين البلدين، بفضل حرص وتوجيهات القيادة الحكيمة لكلا البلدين- الساعية دائماَ لإنجاح واستمرار هذه العلاقات التاريخية المبنية على أسس من التعاون الوثيق في مختلف المجالات واتسامها بالاحترام المتبادل، وتعكس الروابط العميقة التي تجمع الشعبين الشقيقين، والتي تعتبر نموذجاً للتعاون الإيجابي بين الدول العربية.
وأضاف " لا شك بأن قلوبنا تبتهج بذكرى يوم تأسيس المملكة العربية السعودية ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة بالخير والبركة على وطننا الحبيب، وهو اليوم الذي أسس فيه الإمام محمد بن سعود الدولة السعودية الأولى في عام 1727م (1139 هـ)، كما نحتفي أيضاً بتاريخ عظيم وحضارة راسخة استمرت على مر العصور، ويذكرنا بأهمية الوحدة والتلاحم الوطني الذي أرسى قواعده الملك عبد العزيز آل سعود ، وبفضل رؤيته الحكيمة وجهوده المستمرة، تحققت وحدة الوطن وتقدمه".
وتابع : يمثل اليوم محطة تاريخية مشرقة، تجسد عبق الماضي وروعة الحاضر، وتروي أسمى القصص التي تحكي بدايات تأسيس المملكة، وتعزز قيم الفخر والانتماء إلى هذا الوطن العظيم، وتتناثر الكلمات المعبرة لتجسد بطولات الأسلاف، وحكمة القادة، وروح التلاحم التي نسجت مجد الأمة، ليبقى هذا اليوم شاهدا على مسيرة عريقة امتدت عبر الزمن، محفورة في الذاكرة بأحرف من عزة ووفاء.
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