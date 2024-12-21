 
السبت 2024-12-21 04:52 م
 

السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية للعودة

مبنى السفارة السورية في الأردن
السفارة السورية
السبت، 21-12-2024 03:47 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت السفارة السورية في الأردن، عن منح السوريين تذكرة مرور مجانية – صالحة لمدة شهر واحد فقط – للعودة إلى بلادهم.اضافة اعلان


وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «الإخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة الى سورية (مجانا) مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد».
 
gnews

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