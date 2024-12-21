السفارة السورية في الأردن تمنح السوريين تذكرة مرور مجانية للعودة

03:47 م

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/714071 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة السورية في الأردن، عن منح السوريين تذكرة مرور مجانية – صالحة لمدة شهر واحد فقط – للعودة إلى بلادهم. اضافة اعلان





وكتبت في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، اليوم السبت: «الإخوة المواطنون أبناء الجالية السورية في المملكة الأردنية الهاشمية، تعلن السفارة عن تقديم خدمة إصدار تذكرة المرور للعودة الى سورية (مجانا) مدتها شهر واحد فقط غير قابلة للتجديد».