السفارة الصينية: الأردن حقق إنجازات عظيمة في مسيرة البناء والتنمية

الوكيل الإخباري- هنأت السفارة الصينية في عمان المملكة الأردنية الهاشمية، قيادة وحكومة وشعبا، بمناسبة الذكرى الثمانين لاستقلال المملكة، معربة عن أحر التهاني وأطيب التمنيات للأردن بمزيد من الازدهار والتقدم، وللشعب الأردني بالأمن والسعادة.

وقالت في بيان اليوم الاثنين، إن "الأردن حقق، على مدى ثمانية عقود، إنجازات كبيرة في مسيرة البناء والتنمية الوطنية، وأدى دورا مهما واستثنائيا على المستويين الإقليمي والدولي".



وأضافت أن الأردن يمضي بثبات في مسيرة التحديث والتطوير بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، ومتابعة سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، مؤكدة أن الصين ستبقى دائما صديقا وشريكا موثوقا للأردن.