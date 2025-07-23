السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

الوكيل الإخباري- احتفلت السفارة الصينية في عمان مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.

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وأشاد الملحق العسكري الصيني العقيد لي بنغ في، بعمق العلاقات والتعاون القائم بين الأردن والصين في مختلف المجالات.