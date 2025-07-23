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السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني
السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني
 
الأربعاء، 23-07-2025 10:52 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت السفارة الصينية في عمان مساء أمس الثلاثاء، بمناسبة الذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني، بحضور عدد من المسؤولين العسكريين والمدنيين والدبلوماسيين والصحفيين والمدعوين.

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وأشاد الملحق العسكري الصيني العقيد لي بنغ في، بعمق العلاقات والتعاون القائم بين الأردن والصين في مختلف المجالات.


وقال في كلمة خلال الحفل، إن جيش التحرير الشعبي الصيني سيظل قوة ثابتة لحفظ السلام في العالم، وسيواصل دوره كقوة منضبطة من أجل السلام والعدالة، مشيرا إلى التزام بلاده بتعميق التعاون العسكري مع الأردن، ودعم الجهود الإنسانية والعدالة الدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

 
 
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السفارة الصينية تحتفل بالذكرى الـ98 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني

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