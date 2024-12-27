السفارة الصينية في الأردن: تمديد تخفيض رسوم تأشيرة الدخول للصين

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الصينية في الأردن، الجمعة، عن تمديد تخفيض رسوم التأشيرة لدخول الصين حتى 31 كانون الأوّل/ ديسمبر 2025.

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وقالت السفارة عبر صفحتها على منصة فيسبوك إن القرار يأتي من أجل تسهيل تبادل الأفراد بين الصين والدول الأجنبية.