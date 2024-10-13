السّفارة الفرنسيّة تعلن عن مِنح دكتوراة لطلبة "الأردنية" فرنسا

03:10 م

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الوكيل الإخباري- بحثت نائب رئيس الجامعة الأردنيّة لشؤون الكليّات الإنسانيّة، الدكتورة ناهد عميش، اليوم مع الملحق الثّقافيّ الفرنسيّ في عمّان، بيلي تروا، سبلَ تعزيز التّعاون الأكاديميّ والبحثيّ بين الجامعة الأردنيّة والجامعات الفرنسيّة. اضافة اعلان





وأشار الملحق الثقافيّ الفرنسيّ أثناء اللّقاء إلى أنّ السّفارة الفرنسيّة تنوي فتح باب التّرشّح لمِنح الدكتوراة في الجامعات الفرنسيّة في التّخصّصات المختلفة، مؤكدًّا أنّ الهدف من تلك المنح دعم طلبة الجامعة، وتوفير فرص تعليميّة وبحثيّة متقدّمة في فرنسا؛ ما يسهم في تعزيز الرّوابط الأكاديميّة بين البلدين، ورفع مستوى التّعاون البحثيّ والعلميّ.



ورحّبت عميش بهذه المبادرة، مؤكدّة أنّ أهميّة تعزيز التّعاون الأكاديميّ والبحثيّ بين الجامعة الأردنيّة والجامعات الفرنسيّة، ومشيرة إلى أنّ هذه الشّراكات تسهم في تبادل الخبرات والمعرفة بين الباحثين والطّلبة، وتفتح آفاقًا جديدة للتّعاون في مجالات البحث العلميّ، والتّبادل الأكاديميّ.



كما أكدّت توجّه الجامعة إلى توقيع اتّفاقيّات مع مؤسّسات أكاديميّة فرنسيّة مرموقة تسهم في تعزيز قدرات الجامعة، وتطوير البرامج الأكاديميّة والبحثيّة المشتركة.



وتناول اللقاء إمكانيّة توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة باريس للعلوم والآداب؛ للتّعاون في مجال البحث العلميّ بين الباحثين في قسم الكيمياء في الجامعتين، ذلك عبر تشكيل مجموعات بحثيّة مشتركة، والتّعاون بين الجامعتين في مجالات تبادل الطّلبة، وأعضاء هيئة التّدريس.



وإضافة إلى ذلك، بحث الطّرفان إمكانيّة توقيع اتفاقيّة تعاون مع جامعة مونبلييه، ذلك إلى جانب استعراض المجالات المختلفة، وأشكال التّعاون الممكنة بين الجامعة والسفارة الفرنسيّة؛ ما يؤدّي إلى تعزيز الشّراكة الأكاديميّة بين الطّرفين.



