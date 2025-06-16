السفارة الفلبينية تحتفي باليوم الوطني لبلادها

الوكيل الإخباري- أقامت السفارة الفلبينية، في عمان، مساء أمس الأحد، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الـ127 لإعلان استقلال الفلبين، حضره وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة وعدد من المسؤولين والسفراء والصحفيين والمدعوين.

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وأكد السفير الفلبيني ويلفريدو سي سانتوس، متانة العلاقات الأردنية الفلبينية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات صداقة متينة تمتد لأكثر من 49 عاما تقوم على الاحترام المتبادل والقيم المشتركة.



وعبر عن فخره واعتزازه بإحياء ذكرى الاستقلال التي ترمز إلى نضال الشعب الفلبيني من أجل الحرية والكرامة وتقرير المصير، مؤكدا أن بلاده تواصل البناء على هذا الإرث لبناء مجتمع عادل وتقدمي.



وأشاد السفير بالدعم الذي يقدمه الأردن للفلبينيين المقيمين على أراضيه، معربا عن امتنان حكومته لرعاية جلالة الملك عبد الله الثاني والحكومة الأردنية لهم وللظروف الآمنة التي تمكن الجالية الفلبينية من تقديم إسهاماتها في مختلف القطاعات داخل الأردن.



وشدد على التزام بلاده بتعزيز العلاقات الثنائية، معربا عن تفاؤله بإمكانية توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والثقافة والعمل والدفاع، لا سيما وأن التقدم المشهود في العلاقات الثنائية يعكس قوة الدبلوماسية وتطابق الرؤى المشتركة.



وعلى الصعيد الدولي، جدد السفير موقف بلاده الداعم للسلام العادل والدائم في الشرق الأوسط ودعم حل الدولتين وفق قرارات الأمم المتحدة، كما دعا إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.



وبشأن الإنجازات الاقتصادية لبلاده، أشار السفير إلى أن الفلبين تسير بثبات نحو تحقيق مكانة "الدخل المتوسط الأعلى" بحلول عام 2026 بفضل اقتصادها المرن ومواردها البشرية الشابة والمبدعة.



ودعا السفير، الأردنيين إلى زيارة بلاده، مشيرا إلى الحملة السياحية "حب الفلبين" التي تروج لتجارب سياحية فريدة وثقافة غنية وطبيعة خلابة.