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السفارة القطرية تعلن عن استقبال المعزين بوفاة الأمير حمد

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أرشيفية
 
الأحد، 12-07-2026 09:10 م

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة دولة قطر لدى المملكة أنها ستستقبل المعزين بوفاة فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مقر السفارة بالعاصمة عمان، اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

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وقالت السفارة، في إعلان صادر عنها، إن استقبال المعزين سيكون على فترتين يومياً؛ الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء.

 
 


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