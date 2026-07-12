السفارة القطرية تعلن عن استقبال المعزين بوفاة الأمير حمد

وقالت السفارة، في إعلان صادر عنها، إن استقبال المعزين سيكون على فترتين يومياً؛ الأولى من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الواحدة ظهراً، والثانية من الساعة الرابعة عصراً وحتى السابعة مساء.
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