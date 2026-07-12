السفارة القطرية تعلن عن استقبال المعزين بوفاة الأمير حمد

الوكيل الإخباري- أعلنت سفارة دولة قطر لدى المملكة أنها ستستقبل المعزين بوفاة فقيد الوطن الكبير، المغفور له بإذن الله تعالى، صاحب السمو الأمير الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في مقر السفارة بالعاصمة عمان، اعتباراً من يوم غد الاثنين ولمدة ثلاثة أيام.

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