السفارة الكندية: شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

الوكيل الإخباري- أعلنت السفارة الكندية في عمان عن البدء بشراكة كندية أردنية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي في الأردن.

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وقالت السفارة في بيان اليوم الخميس، إن جامعة واترلو الكندية وشركة بروجريسف جينيريشن هولدينج على استعداد لإنشاء أول مركز لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي في الشرق الأوسط بالأردن، حيث سيتم افتتاح هذا المرفق التدريبي المتطور في آذار 2025، وسيقدم المركز برامج تدريبية معتمدة من جامعة واترلو للشباب الأردني المهتمين بالرسوم المتحركة وإنشاء المحتوى الرقمي.