 
الخميس 2024-11-21 03:11 م
 

السفارة الكندية: شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي

شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي
شراكة أردنية كندية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي
الخميس، 21-11-2024 02:22 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت السفارة الكندية في عمان عن البدء بشراكة كندية أردنية لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي في الأردن.

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وقالت السفارة في بيان اليوم الخميس، إن جامعة واترلو الكندية وشركة بروجريسف جينيريشن هولدينج على استعداد لإنشاء أول مركز لتعليم الرسوم المتحركة والمحتوى الرقمي في الشرق الأوسط بالأردن، حيث سيتم افتتاح هذا المرفق التدريبي المتطور في آذار 2025، وسيقدم المركز برامج تدريبية معتمدة من جامعة واترلو للشباب الأردني المهتمين بالرسوم المتحركة وإنشاء المحتوى الرقمي.


وأكد سفير كندا لدى الأردن طارق علي خان، أن الشراكة مع الأردن التي لطالما كانت مصدر للتعليم وتنمية الموارد البشرية في الشرق الأوسط، ستساعد على تعزيز مكانة الأردن كمركز لإنشاء المحتوى الرقمي والتعهيد.

 
gnews

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