السفارة المكسيكية تحتفي بمرور 50 عامًا على العلاقات مع الأردن

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الوكيل الإخباري- أقامت السفارة المكسيكية في عمّان، مساء أمس، حفل استقبال بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الأردن والمكسيك. اضافة اعلان





وحضر الاحتفال وزيرة الدولة للشؤون الخارجية نانسي نمروقة، وعدد من المسؤولين والسفراء والأكاديميين والصحفيين والمدعوين.



وعلى هامش الحفل الذي أُقيم في مقر السفارة، جرى افتتاح معرض فني بعنوان "فريدا من خلال عيون فنانين أردنيين شباب"، بتنظيم مشترك بين جامعة اليرموك والسفارة.



وضم المعرض 77 عملًا فنيًا مستوحًى من أعمال الفنانة المكسيكية الأيقونية فريدا كالو، أبدعها أكثر من 70 فنانًا وفنانة من الشباب الأردني، غالبيتهم من طالبات كلية الفنون الجميلة في الجامعة.



وأكد السفير المكسيكي خاكوب برادو أن العلاقات بين الأردن والمكسيك لا تقتصر على التطور الملحوظ في التبادل التجاري والإطار المؤسسي المتين، بل إن الروابط بين الشعبين تُعد المحرك الحقيقي لقوة ومتانة هذه العلاقة الثنائية.



وأشار إلى أنه خلال العقد الماضي فقط، زار الأردن نحو مئة ألف سائح مكسيكي، لافتًا إلى الاتفاقيات العديدة الموقعة بين جامعات أردنية ومكسيكية، والتي تشمل التعاون في مجالات البحث العلمي المختلفة.



وأشاد السفير ببرامج تبادل الطلبة والأساتذة التي تبني جسور الفهم والصداقة بين الأجيال القادمة، على حد تعبيره.



كما أكد أن اللوحات الفنية المعروضة في المعرض تُعد دليلًا على العلاقة الخاصة التي بناها الفنانون الأردنيون الشباب مع المكسيك.



من جانبه، أكد المدير العام لإدارة الأميركيتين في وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير خالد القاضي، الصداقة التاريخية التي تجمع الأردن والمكسيك، مجددًا التزام البلدين بالسعي نحو السلام والازدهار.



ويُفتح المعرض أمام الجمهور من الأحد إلى الخميس، من الساعة 9:30 صباحًا وحتى 3:30 عصرًا، في مبنى سفارة المكسيك.



