السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً

الوكيل الإخباري- افتتحت سفارة المكسيك في المملكة وجامعة اليرموك اليوم الثلاثاء، معرضا فنيا تحت عنوان "ابتسامة في منتصف الطريق"، الذي يهدف إلى تعزيز التبادل الثقافي والفني بين المكسيك والأردن.

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