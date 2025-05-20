السفارة المكسيكية وجامعة اليرموك تفتتحان معرضاً فنياً

وبحسب بيان للسفارة المكسيكية، يضم المعرض 50 صورة تجسد الحياة الشخصية والنشاط الاجتماعي لرسامين مكسيكيين هما فريدا كاهلو ودييغو ريفيرا، وتعكس ابداعتهما الفنية، وتسلط الضوء على التأثير العميق لكلا الفنانين على الثقافة المكسيكية وأثرهما الدولي.
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