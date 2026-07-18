السفارة اليمنية تدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول شقيقة

11:20 م

الوكيل الإخباري - أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية، الهجمات الإيرانية المتجددة بالصواريخ والطائرات المسيّرة التي استهدفت عدداً من المنشآت الحيوية في دولة الكويت، بما في ذلك محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه ومنشآت تابعة لقطاع النفط. اضافة اعلان





وبحسب بيان للسفارة اليمنية في عمّان، أكدت الوزارة رفضها للهجمات التي استهدفت كذلك مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها.



وجددت الخارجية اليمنية تضامن الجمهورية اليمنية مع الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.









