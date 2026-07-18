السفارة اليمنية تدين الهجمات الإيرانية على الأردن ودول شقيقة

وبحسب بيان للسفارة اليمنية في عمّان، أكدت الوزارة رفضها للهجمات التي استهدفت كذلك مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، معتبرةً أنها تمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة هذه الدول وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وجددت الخارجية اليمنية تضامن الجمهورية اليمنية مع الكويت والبحرين والأردن، مؤكدة دعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها هذه الدول للحفاظ على أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها.
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