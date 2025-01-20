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السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة تشارك بحفل تنصيب ترامب

السفيرة الأردنية
السفيرة الأردنية في الولايات المتحدة
الإثنين، 20-01-2025 09:09 م

الوكيل الإخباري-    شاركت السفيرة الأردنية لدى الولايات المتحدة، دينا قعوار، اليوم الاثنين، بحفل تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونائب الرئيس.

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ومثلت السفيرة قعوار الأردن في هذا الحدث التاريخي، الذي يمثل بداية فصل جديد في تاريخ الولايات المتحدة.


وقالت السفيرة قعوار: "إنه لشرف لي أن أمثل الأردن في هذا اليوم التاريخي في الولايات المتحدة"، مضيفة "تمتعت بلدينا بشراكة وصداقة طويلة الأمد مبنية على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون".


وأضافت "تتمتع الأردن والولايات المتحدة بأساس قوي للتعاون، مع تاريخ من التعاون في قضايا رئيسية مثل الأمن الإقليمي والتنمية الاقتصادية والمبادرات الإنسانية، بينما نمضي قدمًا، نظل ثابتين وملتزمين بأهدافنا المشتركة في تعزيز السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".


وقالت، يمثل حفل التنصيب اليوم علامة فارقة مهمة في شراكتنا المستمرة، ويرمز إلى التزامنا المستمر بالعمل معًا نحو مستقبل أكثر إشراقًا، حيث يمكن لأمتينا أن تزدهر معًا في سلام وازدهار.

 
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