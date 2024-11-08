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السفيرة الأمريكية في الأردن: شكراً للسلط على حسن الضيافة

لقطة من الزيارة
لقطة من الزيارة
الجمعة، 08-11-2024 09:41 م

الوكيل الإخباري- زارت السفيرة الأمريكية في الأردن، لمبرت، مدينة السلط اليوم الجمعة .

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ونشرت السفارة الأمريكية في عمان عبر تويتر مقطع فيديو من الزيارة: "على طريق السلط .. كانت زيارة السفيرة لمبرت إلى السلط رحلة مزجت بين التاريخ والعلم وروح المجتمع التي تميز هذه المدينة التي لقبتها اليونسكو 'بمدينة التسامح وأصول الضيافة الحضرية'. فقد تنقلت السفيرة بين الكنوز والمعالم التي يعود تاريخها إلى 100 عام مثل بيت عزيز ومتحف السلط، وزارت مركز SESAME للتوقف على الأبحاث الرائدة، كما توقفت في مشتل وادي للنباتات الأصيلة."


وقالت السفيرة: "شكراً للسلط على حسن الضيافة وحفاوة الترحيب، ونتطلع إلى زيارة هذه المدينة الجميلة مرة أخرى."

 


 
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