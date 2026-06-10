السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

وأعربت السفيرة التل عن إعجابها بجودة المنتجات الأردنية المعروضة في الجناح، مثمنة دور جمعية المصدرين الأردنيين في تنظيم المشاركة وإبراز الصناعات الغذائية الوطنية في هذا المحفل الدولي، بما يسهم في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.
-
أخبار متعلقة
-
العودات: المناسبات الوطنية تجسد مسيرة الدولة الأردنية القائمة على الحرية والنهضة والولاء
-
الحموري: الخدمات الطبية عالجت أكثر من 5 ملايين مراجع خلال 2025
-
البلقاء التطبيقية وPearson العالمية توقعان اتفاقية شراكة لتطوير التدريب المهني والتعليم التقني
-
عطلة رسمية غداً الخميس للقوات المسلحة والأمن العام باستثناء إدراة الترخيص
-
حادث سير يتسبب بازدحام مروري قرب دوار الشرق الأوسط
-
القوات المسلحة: اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران باتجاه الأزرق
-
بلدية الأزرق تدعو للاستفادة من الإعفاءات والخصومات على مستحقات البلدية
-
جامعة اليرموك تبحث والسفير الصيني التعاون الأكاديمي