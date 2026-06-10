السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

الوكيل الإخباري- افتتحت السفيرة الأردنية لدى كوريا الجنوبية أسل التل، أمس، الجناح الأردني المشارك في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة ، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة عدد من الشركات الأردنية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

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