الأربعاء 2026-06-10 10:22 ص

السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة

السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة
السفيرة التل تفتتح الجناح الأردني المشارك بمعرض سيول للأغذية والضيافة
 
الأربعاء، 10-06-2026 09:47 ص

الوكيل الإخباري-   افتتحت السفيرة الأردنية لدى كوريا الجنوبية أسل التل، أمس، الجناح الأردني المشارك في معرض سيول الدولي للأغذية والضيافة ، الذي تستمر فعالياته حتى يوم الجمعة المقبل، بمشاركة عدد من الشركات الأردنية المتخصصة في الصناعات الغذائية.

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وبحسب بيان صادر عن جمعية المصدرين الأردنيين التي تنظم المشاركة الأردنية في هذا الحدث، وبدعم من شركة بيت التصدير جالت السفيرة التل على أجنحة الشركات الأردنية المشاركة، واطلعت على المنتجات الغذائية المعروضة، واستمعت إلى شرح من ممثلي الشركات حول منتجاتهم وخططهم للتوسع في السوق الكوري والأسواق الآسيوية، مؤكدة أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الأردن وكوريا الجنوبية.

وأعربت السفيرة التل عن إعجابها بجودة المنتجات الأردنية المعروضة في الجناح، مثمنة دور جمعية المصدرين الأردنيين في تنظيم المشاركة وإبراز الصناعات الغذائية الوطنية في هذا المحفل الدولي، بما يسهم في تعزيز حضورها في الأسواق الخارجية وفتح آفاق جديدة للتعاون التجاري.

 
 


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