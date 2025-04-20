السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

جاء ذلك خلال زيارة قامت بها السفيرة الزريبي، اليوم الأحد، إلى اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، حيث اطّلعت على نشاطات الاتحاد في تنظيم أمسيات ثقافية مشتركة بين البلدين.
وأعربت الزريبي عن تطلّع السفارة إلى تعزيز أوجه التعاون الثقافي بين الأدباء والمثقفين التونسيين ونظرائهم الأردنيين، سواء من خلال الدورة الـ39 لمعرض تونس الدولي للكتاب، المقرر إقامته خلال الفترة من 25 نيسان إلى 4 أيار 2025، أو عبر الأنشطة المشتركة بين اتحادي الكتّاب في البلدين، بالإضافة إلى الأسابيع الثقافية التي تنظمها السفارتان في عمّان وتونس، وتشبيك العلاقات الأدبية والفكرية بين الكتّاب والمبدعين في كلا البلدين.
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