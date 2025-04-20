السفيرة التونسية تزور اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين

الوكيل الإخباري- أكدت السفيرة التونسية في عمّان، مفيدة الزريبي، عمق العلاقات الأخوية والمتينة التي تجمع بين المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية التونسية، مشيدة بالتعاون المستمر في مختلف المجالات، خاصة في القطاع الثقافي.

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جاء ذلك خلال زيارة قامت بها السفيرة الزريبي، اليوم الأحد، إلى اتحاد الكتّاب والأدباء الأردنيين، حيث اطّلعت على نشاطات الاتحاد في تنظيم أمسيات ثقافية مشتركة بين البلدين.