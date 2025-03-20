الخميس 2025-03-20 06:34 م
 

السفيرة التونسية: علاقات تاريخية تجمع الأردن وتونس

السفيرة التونسية
السفيرة التونسية
 
الخميس، 20-03-2025 05:01 م

الوكيل الإخباري-  أكدت السفيرة التونسية لدى الأردن، مفيدة الزريبي، "أن العالم وخاصة منطقتنا يمر اليوم بمنعرج تاريخي يتطلب منا تعزيز التعاون والتضامن بشكل أكبر لمواجهة التحديات المشتركة".

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وأشارت الزريبي، بمناسبة العيد الوطني التونسي، إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالأردن، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيد وجلالة الملك عبدالله الثاني، تسهم في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة.


وأشارت الزريبي، بمناسبة العيد الوطني التونسي، إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالأردن، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيد وجلالة الملك عبدالله الثاني، تسهم في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة.

 
 
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