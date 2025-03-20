السفيرة التونسية: علاقات تاريخية تجمع الأردن وتونس

وأشارت الزريبي، بمناسبة العيد الوطني التونسي، إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالأردن، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيد وجلالة الملك عبدالله الثاني، تسهم في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة.
وأشارت الزريبي، بمناسبة العيد الوطني التونسي، إلى أن العلاقات التاريخية التي تربط تونس بالأردن، وتحت قيادة الرئيس قيس سعيد وجلالة الملك عبدالله الثاني، تسهم في تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة على الصعيدين الثنائي والإقليمي، خاصة في مجالات الأمن والسياسة والاقتصاد والثقافة.
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