 
الأربعاء 2024-12-04 07:54 م
 

السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لأمير اندورا

وزارة الخارجية
وزارة الخارجية
الأربعاء، 04-12-2024 06:44 م

الوكيل الإخباري-   قدمت السفيرة رغد السقا أوراق اعتمادها إلى أمير أندورا، سيادة الأسقف اورغل خوان انريك فايفس سيسيليا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة لدى إمارة أندورا، خلال مراسم أقيمت يوم أمس الثلاثاء في قصر الأسقفية في مدينة أورخيل في إمارة أندورا.

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ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير أندورا، سيادة الأسقف اورغل خوان انريك فايفس سيسيليا، وتمنياته للشعب الأندوري الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.

 
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