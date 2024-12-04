السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لأمير اندورا

ونقلت السفيرة السقا تحيات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى أمير أندورا، سيادة الأسقف اورغل خوان انريك فايفس سيسيليا، وتمنياته للشعب الأندوري الصديق بمزيد من التقدم والازدهار.
-
أخبار متعلقة
-
حكومة جعفر حسان الاقل ثقة في آخر 3 حكومات
-
الديوان الملكي يعزي عشيرة المعاني
-
قطع الكهرباء من 9:30 صباحاً ولغاية 5 مساء عن مناطق غداً - اسماء
-
بيان صادر عن عشائر عجور عامة وعائلة أبو غزالة خاصة
-
انطلاق أعمال المنتدى الأول للسياحة المستدامة في الأردن
-
الهيئة الملكية للأفلام تختتم ورشتها لكتابة السيناريو
-
افتتاح فعاليات مُلتقى التوجيه المهني والتقني في مادبا
-
وزير الشباب يشارك بفعالية اليوم الدولي للمتطوعين