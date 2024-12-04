السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لأمير اندورا

الوكيل الإخباري- قدمت السفيرة رغد السقا أوراق اعتمادها إلى أمير أندورا، سيادة الأسقف اورغل خوان انريك فايفس سيسيليا، سفيراً فوق العادة ومفوضاً غير مقيم للمملكة لدى إمارة أندورا، خلال مراسم أقيمت يوم أمس الثلاثاء في قصر الأسقفية في مدينة أورخيل في إمارة أندورا.

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