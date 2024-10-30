السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لمنظمة السياحة العالمية

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الوكيل الإخباري- قدّمت السفيرة رغد السقا، اليوم الأربعاء، أوراق اعتمادها إلى الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، زوراب بولوليكاشفيلي، ممثلاً دائماً للمملكة الأردنية الهاشمية لدى منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة، خلال مراسم جرت في مقر المنظمة في مدريد. اضافة اعلان





وأكدت السفيرة السقا على رغبة المملكة بتعزيز التعاون الثنائي القائم مع المنظمة، وفي إطار التعاون الدولي في مجال السياحة، بما في ذلك دعم الجهود العالمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ومواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عددٌ من المسؤولين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.