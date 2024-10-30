السفيرة السقا تقدم أوراق اعتمادها لمنظمة السياحة العالمية

وأكدت السفيرة السقا على رغبة المملكة بتعزيز التعاون الثنائي القائم مع المنظمة، وفي إطار التعاون الدولي في مجال السياحة، بما في ذلك دعم الجهود العالمية للنهوض بهذا القطاع الحيوي، ومواصلة تطوير القطاع السياحي الأردني.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد عددٌ من المسؤولين في منظمة السياحة العالمية التابعة للأمم المتحدة.
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