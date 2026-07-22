السفيرة الفنلندية: ندين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ونؤكد تضامننا الكامل مع المملكة

وأضافت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن فنلندا تقف في تضامن كامل مع الأردن، ونثمن عاليا دوره البناء والمعزز للاستقرار في المنطقة.
وأكدت أن العلاقات الأردنية الفنلندية تتمتع بمتانة وتميز بعد أكثر من 6 عقود من التعاون، مشيدة بالدور المحوري الذي يضطلع به الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني في تعزيز وترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي.
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