السفيرة الفنلندية: ندين الاعتداءات الإيرانية على الأردن ونؤكد تضامننا الكامل مع المملكة

الوكيل الإخباري- قالت السفيرة الفنلندية لدى الأردن آني ميسكانين، إننا ندين الضربات الإيرانية غير المبررة والعشوائية التي استهدفت الأراضي الأردنية ودولا في المنطقة.

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وأضافت في مقابلة مع وكالة الأنباء الأردنية (بترا) إن فنلندا تقف في تضامن كامل مع الأردن، ونثمن عاليا دوره البناء والمعزز للاستقرار في المنطقة.