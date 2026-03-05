السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني

ونقلت السفيرة سماره تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس روتو، وتمنياته للشعب الكيني الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس روتو نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الكينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من مديري الدوائر في الوزارة، ومسؤولون آخرون من القصر الرئاسي.
