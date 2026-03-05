السفيرة رولان محمود سماره تقدم أوراق اعتمداها إلى الرئيس الكيني

04:33 م

الوكيل الإخباري- قدّمت السفيرة رولان محمود سماره اليوم الخميس أوراق اعتمادها إلى الرئيس الكيني ويليام روتو، سفيرًا مفوّضًا وفوق العادة معتمدًا ومقيمًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كينيا، خلال مراسم جرت في القصر الرئاسي في العاصمة نيروبي.





ونقلت السفيرة سماره تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس روتو، وتمنياته للشعب الكيني الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.



بدوره، طلب الرئيس روتو نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبدالله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الكينية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وكيل وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، وعدد من مديري الدوائر في الوزارة، ومسؤولون آخرون من القصر الرئاسي.






