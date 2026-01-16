السفير أمجد المومني يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

04:24 م

الوكيل الإخباري- قدّم السفير أمجد المومني يوم أمس الخميس الموافق ١٥ كانون الثاني ٢٠٢٦، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا تاي أتسكي سيلاسي، سفيرًا فوق العادة ومفوّضًا للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، في مراسم جرت في القصر الوطني الرئاسي في العاصمة أديس أبابا. اضافة اعلان





ونقل السفير المومني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، وتمنياته للشعب الإثيوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.



بدوره، طلب الرئيس سيلاسي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الإثيوبية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.



وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير برهانو تسغاي، ورئيسة التشريفات في رئاسة الجمهورية هاوي فورغاسا، ومديرة دائرة المراسم في وزارة الخارجية الدكتورة عزيزة جيليتا، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير نبيات غيتاتشو.

