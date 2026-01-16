السفير أمجد المومني يقدم أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية إثيوبيا

ونقل السفير المومني تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس الإثيوبي تاي أتسكي سيلاسي، وتمنياته للشعب الإثيوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.
بدوره، طلب الرئيس سيلاسي نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الإثيوبية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.
وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الدولة للشؤون الخارجية السفير برهانو تسغاي، ورئيسة التشريفات في رئاسة الجمهورية هاوي فورغاسا، ومديرة دائرة المراسم في وزارة الخارجية الدكتورة عزيزة جيليتا، والناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير نبيات غيتاتشو.
