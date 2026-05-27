السفير الأذربيجاني: نولي أهمية كبيرة لعلاقاتنا مع الأردن

الوكيل الإخباري- أكد السفير الأذربيجاني لدى المملكة شاهين عبداللاييف، أن بلاده تولي أهمية كبيرة لعلاقاتها الأخوية مع الأردن، مشيراً إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين شهدت تطوراً متواصلاً منذ السنوات الأولى لاستقلال أذربيجان.

اضافة اعلان



وقال بمناسبة العيد الوطني لبلاده، إن العلاقات الأردنية الأذربيجانية تواصل نموها في ظل قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني والرئيس إلهام علييف، بما يعكس عمق الاحترام المتبادل والصداقة والتعاون بين البلدين.



وأشار إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تبادلاً مكثفاً للزيارات والاتصالات رفيعة المستوى بين قيادتي البلدين مشيرا الى إن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 6.5 مليون دولار عام 2024، مؤكداً أن الجانبين يعملان على رفع هذا الرقم وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.



وأوضح أنه تم توقيع نحو 56 اتفاقية ومذكرة تفاهم وبرنامج تعاون تنفيذي بين البلدين في قطاعات مختلفة، مشيراً إلى انعقاد الدورة الرابعة للجنة الأردنية الأذربيجانية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والفني في باكو يومي 26 و27 تشرين الثاني 2025، برئاسة مشتركة من وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني ووزير المالية الأذربيجاني، والتي حققت نتائج وصفها بالمثمرة.



وأضاف أن التعاون مستمر بين غرف التجارة في البلدين لإنشاء مجلس أعمال أردني – أذربيجاني، بهدف تعزيز شراكات القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المشتركة.



وأشار إلى أن التعاون المستقبلي مرشح للتوسع في قطاعات استراتيجية، تشمل المنتجات النفطية والمواد الخام والزراعة والأدوية والصناعات الدفاعية، بما يعكس تنامي الشراكة الاقتصادية بين البلدين.



وفي القطاع السياحي، أكد السفير أن التعاون السياحي يشهد تطوراً ملحوظاً، من خلال إطلاق مبادرات لتعزيز التبادل السياحي والاستفادة من الفرص المتاحة في البلدين، لافتاً إلى استمرار تسيير رحلات طيران موسمية "شارتر" بين عمّان وباكو عبر السنوات الماضية، ما أسهم في تنشيط الحركة السياحية والتبادل الثقافي.



وبيّن أن الجهود تتواصل حالياً لإطلاق رحلات جوية منتظمة ومباشرة بين باكو وعمّان بالتعاون مع شركات الطيران في البلدين، بما يسهم في تعزيز التعاون السياحي والتجاري والاستثماري.



وأشار إلى أن وفداً سياحياً أذربيجانياً يضم ممثلين عن هيئة السياحة الحكومية ومؤسسات القطاع السياحي سيزور الأردن خلال شهر حزيران المقبل، لعقد ورشات عمل وزيارة المواقع السياحية والبحث مع الجهات الأردنية المختصة في آفاق التعاون المستقبلي.



كما أشار إلى أن بلاده تمكنت من تجاوز تحديات كبيرة، مع الحفاظ على هويتها الوطنية وتعزيز مكانتها الدولية، مؤكداً أن أذربيجان أثبتت خلال العقود الماضية قدرتها على حماية استقلالها وتعزيزه باعتباره أعظم كنز وطني.



وبين أن جمهورية أذربيجان، أرست أسس الدولة الحديثة والتقاليد البرلمانية، ومنحت المرأة حق التصويت وكرّست مبدأ المساواة بين المواطنين موضحا أن الجمهورية، رغم قصر عمرها، حظيت باعتراف دولي وأسهمت في ترسيخ مفاهيم الديمقراطية وبناء المؤسسات.



ولفت السفير إلى أن بلاده واصلت، بعد الاستقلال، تنفيذ مشاريع استراتيجية في مجالات الطاقة والنقل، عززت مكانتها الاقتصادية والإقليمية.