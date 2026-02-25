السفير الأذريّ يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأذرية

12:17 م

الوكيل الإخباري- أكّد السفير الأذريّ في عمّان شاهين عبداللاييف، عمق العلاقات التي تجمع أذربيجان والأردن حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية.





وأشار في بيان وزعته السفارة، الأربعاء، إلى اعتزاز بلاده بمواقف الأردن وأذربيجان المشتركة، مشيدا بالنهج الذي تتبناه القيادة الهاشمية في دعم السلم والاستقرار وتعزيز الحوار واحترام الشرعية الدولية.



وأوضح أن العلاقات الأردنية الأذرية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، لافتا إلى زيارة وفد إعلامي أردني أخيرا إلى أذربيجان، اطلع خلاله على عدد من المشروعات التنموية الكبرى، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.






