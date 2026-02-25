السفير الأذريّ يؤكد عمق العلاقات الأردنية الأذرية

وأشار في بيان وزعته السفارة، الأربعاء، إلى اعتزاز بلاده بمواقف الأردن وأذربيجان المشتركة، مشيدا بالنهج الذي تتبناه القيادة الهاشمية في دعم السلم والاستقرار وتعزيز الحوار واحترام الشرعية الدولية.
وأوضح أن العلاقات الأردنية الأذرية تشهد تطورا ملحوظا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والإعلامية، بما يخدم مصالح البلدين الصديقين، لافتا إلى زيارة وفد إعلامي أردني أخيرا إلى أذربيجان، اطلع خلاله على عدد من المشروعات التنموية الكبرى، في إطار تعزيز التعاون الإعلامي وتبادل الخبرات بين المؤسسات الإعلامية في البلدين.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان : إدراج عمان رسميا على المنصة العالمية لجودة الحياة
-
وزيرة التنمية تبحث والسفيرة الأسترالية في عمان التعاون في المجالات المشتركة
-
البنك الدولي: الصندوق الأردني للريادة يسير وفق الخطة المعتمدة وينفذ نشاطاته بنجاح
-
فيديو .. وفاة ثانية بحادث سير "رأس العين" وحُزن على رحيل الشاب حمزة
-
الجيش يحبط محاولتي تهريب مواد مخدرة بوسطة بالونات
-
وزير التربية والتعليم يوجه رسالة للمعلمين في كافة أرجاء المملكة
-
مجلس النواب يواصل اليوم مناقشة مشروع قانون عقود التأمين لسنة 2025
-
20 حزيران موعد التحاق الدفعة الثانية من مكلفي خدمة العلم من مواليد 2007