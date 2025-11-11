السفير الأردني حمزة العمري يقدم أوراق اعتماده لرئيس طاجيكستان

الوكيل الإخباري- قدّم السفير الأردني حمزة محمود العمري، الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، سفيرًا مفوّضًا فوق العادة معتمدًا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية طاجيكستان، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الطاجيكي.

