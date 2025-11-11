الثلاثاء 2025-11-11 03:41 م
 

السفير الأردني حمزة العمري يقدم أوراق اعتماده لرئيس طاجيكستان

الثلاثاء، 11-11-2025 02:55 م

الوكيل الإخباري-   قدّم السفير الأردني حمزة محمود العمري، الثلاثاء، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، سفيرًا مفوّضًا فوق العادة معتمدًا وغير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية طاجيكستان، خلال مراسم جرت في القصر الجمهوري الطاجيكي.

ونقل السفير العمري تحيّات جلالة الملك عبدالله الثاني إلى فخامة الرئيس إمام علي رحمن، وتمنياته للشعب الطاجيكي الصديق بمزيد من التقدّم والنماء.

 
 
