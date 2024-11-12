 
الثلاثاء 2024-11-12 10:35 م
 

السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 12-11-2024 09:44 م

الوكيل الإخباري-   كشف السفير الأردني في العراق، ماهر سالم الطراونة، عن تخصيص 5000 تذكرة للجماهير الأردنية لحضور مباراة منتخبي الأردن والعراق الخميس المقبل، في البصرة.

اضافة اعلان


وقال الطراونة، في تصريح نشرته السفارة الأردنية في العراق: إنه "جرى الاتفاق على تخصيص 5000 تذكرة، للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا الوطني، مع شقيقه العراقي، والمقررة الخميس المقبل".


وأوضح أن شراء تذاكر الحضور ستكون من خلال الشركات السياحية بداخل المملكة، وستوفر الوسائل الفندقية والمواصلات لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباراة المنتخب، ويمكن شراء تذاكر الحضور مباشرة عبر مواقع متخصصة في البصرة، بدون الشركات السياحية، مشيرا إلى وجود شقق سياحية وفندقية للأفراد، الراغبين في البقاء.


وقال إن بعثة المنتخب الأردني ستصل إلى العراق غدا الأربعاء، على متن الخطوط الملكية الأردنية، لملاقاة المنتخب العراقي الخميس، الساعة السابعة مساءً.

 
gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار ومديرة صندوق المناخ الأخضر

ولي العهد وغوتريش

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف

ولي العهد

أخبار محلية ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)

مجلس الوزراء

أخبار محلية 12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد

تعبيرية

أخبار محلية السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي

ارشيفية

أسواق ومال النفط مستقر قرب أدنى مستوى في أسبوعين بعد خفض أوبك توقعات الطلب

ارشيفية

عربي ودولي التعاون الخليجي: التصريحات المتطرفة لوزير حكومة الاحتلال تمثل انتهاكا للقوانين والمعاهدات الدولية

ترامب

عربي ودولي تأجيل قرار محكمة نيويورك بشأن شرعية إدانة ترمب



 


الأكثر مشاهدة