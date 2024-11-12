السفير الأردني في العراق: تخصيص 5000 تذكرة لحضور مشجعي المنتخب مع نظيره العراقي

وقال الطراونة، في تصريح نشرته السفارة الأردنية في العراق: إنه "جرى الاتفاق على تخصيص 5000 تذكرة، للجمهور الأردني لحضور مباراة منتخبنا الوطني، مع شقيقه العراقي، والمقررة الخميس المقبل".
وأوضح أن شراء تذاكر الحضور ستكون من خلال الشركات السياحية بداخل المملكة، وستوفر الوسائل الفندقية والمواصلات لنقل المشجعين الراغبين في حضور مباراة المنتخب، ويمكن شراء تذاكر الحضور مباشرة عبر مواقع متخصصة في البصرة، بدون الشركات السياحية، مشيرا إلى وجود شقق سياحية وفندقية للأفراد، الراغبين في البقاء.
وقال إن بعثة المنتخب الأردني ستصل إلى العراق غدا الأربعاء، على متن الخطوط الملكية الأردنية، لملاقاة المنتخب العراقي الخميس، الساعة السابعة مساءً.
-
أخبار متعلقة
-
ولي العهد يلتقي الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لمنظمة اليونيسف
-
ولي العهد يلتقي قادة دول ورؤساء وفود مشاركين بمؤتمر (COP29)
-
12 قرارا لمجلس الوزراء ضمن جلسة عقدت في إربد
-
الملكة تلتقي سيدات من جمعية نادي صاحبات الأعمال والمهن باللويبدة
-
مديرة حقوق الإنسان بالخارجية تلتقي مساعد وزير الخارجية الكويتي
-
منتدى التواصل الحكومي يستضيف رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة غدا
-
ولي العهد : الحرب تفاقم التحديات البيئية بالنسبة لغزة وخارجها
-
جمعية البنوك : قروض لدعم الاردنيين في تملك شقق سكنية اعتباراً من الاربعاء