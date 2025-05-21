السفير الأردني في فلسطين يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/6

واختتم السفير زيارته بجولة في مختلف أقسام المستشفى، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الطواقم الطبية الأردنية، ومشيداً بالدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.
بدوره، ثمّن محافظ نابلس هذه المبادرة الكريمة، على هذه المكرمة الملكية السامية، التي تجسّد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين الأردن وفلسطين.
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