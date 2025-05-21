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السفير الأردني في فلسطين يزور المستشفى الميداني الأردني نابلس/6

القوات المسلحة الأردنية
القوات المسلحة الأردنية
 
الأربعاء، 21-05-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   زار السفير الأردني في فلسطين عصام البدور، المستشفى الميداني الأردني في مدينة نابلس، يرافقه محافظ المدينة غسان دغلس وعدد من المسؤولين المحليين، وذلك للاطلاع على طبيعة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة، وتعزيز أواصر التعاون الطبي بين الأردن وفلسطين.

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واستمع السفير البدور خلال الزيارة إلى إيجاز قدّمه قائد قوة المستشفى، استعرض فيه أبرز الخدمات والإمكانات التي يوفرها المستشفى لسكان المدينة والمناطق المجاورة، وما يبذله الكادر الطبي من جهود متواصلة في تقديم الرعاية الصحية الشاملة.


واختتم السفير زيارته بجولة في مختلف أقسام المستشفى، اطلع خلالها على سير العمل والخدمات العلاجية المقدمة للمرضى، معرباً عن تقديره واعتزازه بجهود الطواقم الطبية الأردنية، ومشيداً بالدور الإنساني النبيل الذي تقوم به القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، في دعم الشعب الفلسطيني وتعزيز صموده على أرضه.


بدوره، ثمّن محافظ نابلس هذه المبادرة الكريمة، على هذه المكرمة الملكية السامية، التي تجسّد عمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة بين الأردن وفلسطين.

 
gnews

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